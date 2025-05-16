Niva — для ПК, Lumex — для смартфонов, Neoverse — для серверов: Arm обновил...

Niva — для ПК, Lumex — для смартфонов, Neoverse — для серверов: Arm обновила номенклатуру своих платформArm объявила, что вводит новую схему наименования своих вычислительных платформ с учётом требований, предъявляемых системами искусственного интеллекта, которые всё активнее проникают во все технологические сегменты.