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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Niva — для ПК, Lumex — для смартфонов, Neoverse — для серверов: Arm обновил...

Niva — для ПК, Lumex — для смартфонов, Neoverse — для серверов: Arm обновила номенклатуру своих платформArm объявила, что вводит новую схему наименования своих вычислительных платформ с учётом требований, предъявляемых системами искусственного интеллекта, которые всё активнее проникают во все технологические сегменты.

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