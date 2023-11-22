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Не попасть без пропуска и «урановой» прописки: самые закрытые города России

Не попасть без пропуска и «урановой» прописки: самые закрытые города России

Во времена СССР существовало много закрытых городов, скрытых от всех, даже от самих жителей страны. До 1993-го их даже не было на карте, однако там проживали тысячи жителей, которых словно не существовало.

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