Не попасть без пропуска и «урановой» прописки: самые закрытые города России

Во времена СССР существовало много закрытых городов, скрытых от всех, даже от самих жителей страны. До 1993-го их даже не было на карте, однако там проживали тысячи жителей, которых словно не существовало.
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