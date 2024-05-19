Битвы соседей: россиян предупредили об уголовном сроке за вырубку деревьев на даче

Дачники, которые позволили себе вырубить соседские деревья, рискуют получить наказание, вплоть до уголовного, предупредил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в беседе с «Российской газетой».
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