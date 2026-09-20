13 новых атмосферных сериалов, под которые так уютно укутаться в плед и выпить чая с вишневым пирогом

Эстетика осени — это не только золотая листва, но и долгие вечера за просмотром хороших сериалов. Осень словно создана для того, чтобы наслаждаться кинематографом во всем его многообразии: здесь и изысканные костюмные драмы, и уютные детективы, и захватывающая фантастика, уносящая в иные миры, и немного мистики для любителей острых сюжетов.