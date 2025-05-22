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Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для обложки Vogue

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для обложки Vogue

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала героиней нового номера испанской версии Vogue. 23-летняя модель снялась в образах Mango, а в интервью рассказала, что в начале карьеры пыталась делать всё, чтобы не быть похожей на свою знаменитую маму.

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