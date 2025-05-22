Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для обложки Vogue

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала героиней нового номера испанской версии Vogue. 23-летняя модель снялась в образах Mango, а в интервью рассказала, что в начале карьеры пыталась делать всё, чтобы не быть похожей на свою знаменитую маму.