Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для обложки Vogue

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала героиней нового номера испанской версии Vogue. 23-летняя модель снялась в образах Mango, а в интервью рассказала, что в начале карьеры пыталась делать всё, чтобы не быть похожей на свою знаменитую маму.
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