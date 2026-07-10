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Рязанские новости

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Прокуратура взыскала 7 миллионов рублей с «дроппера» в Рязанской области

Прокуратура взыскала 7 миллионов рублей с «дроппера» в Рязанской области

Пожилая женщина из Рязанской области перевела мошенникам 7 миллионов рублей.Прокуратура Кадомского района Рязанской области провела проверку по обращению местной жительницы, которая сообщила о хищении денежных средств.

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