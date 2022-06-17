На рубеже первой и второй четвертей шестого матча финальной серии c «Бостоном» «Уорриорс» удался рывок 21:0.
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