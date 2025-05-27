Краснодар может попасть под удар нового дальнобойного оружия с Украины

Краснодар может попасть под удар нового дальнобойного оружия с УкраиныВ последние дни поступает много противоречивой информации о решении западных стран снять ограничения по дальнобойности поставляемых на Украину ракет и других боеприпасов.
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