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Закон, порядок, государство

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Краснодаре бывшее руководящее должностное лицо железнодорожного предприятия по подозрению в превышении полномочий

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ЮФО и краевого УФСБ пресечена противоправная деятельность бывшего руководящего должностного лица железнодорожного предприятия в Краснодарском крае.

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