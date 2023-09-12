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Хишир о «Нью-Джерси»: «Ожидания от команды будут более высокими, соперники будут готовы к нам. Примем вызов с радостью»

В прошлом сезоне команда впервые с 2018 года сыграла в плей-офф и впервые с 2012 года выиграла кубковую серию, выбив «Рейнджерс» в первом раунде.

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