Шаман не намерен соревноваться в популярности с Киркоровым: «Он народный артист, я пока заслуженный.
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Шаман не намерен соревноваться в популярности с Киркоровым: «Он народный артист, я пока заслуженный.