Мужчина до смерти забил бабушку друга в Железногорске

СК РФ Мужчина до смерти забил бабушку друга в красноярском Железногорске. Как сообщили в региональном главке СК, 29 октября 25-летний злоумышленник зашел в незапертую квартиру, где позже совершил убийство.
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