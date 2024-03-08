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«Тюльпановая вакханалия и клубника в шоколаде». О каком подарке мечтают алматинки 8 марта?

«Тюльпановая вакханалия и клубника в шоколаде». О каком подарке мечтают алматинки 8 марта?

Еще в далеком 1975 году ООН провозгласил 8 марта днём борьбы за женские права. Но в Казахстане многие до сих пор считают этот день милым праздником, когда всем женщинам без исключения вручают букеты (или один цветок) и желают им быть хорошими хозяйками, заботливыми супругами, рожать побольше детей и радовать мужа вкусными блюдами.

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