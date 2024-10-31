Погибшего пожарного наградили посмертно в Сарани

Указом Президента РК спасатель Хали Хайрат награждён посмертно медалью «Ерлігі үшін». От имени Главы государства награду вручил родным погибшего пожарного аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
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