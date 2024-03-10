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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Создание суперкоманд началось с «Бостона»

Грин обсудил этот вопрос с бывшим игроком «Бостона» Полом Пирсом. Пирс был частью «Большого Трио» «Селтикс», созданного в 2007 году Дэнни Эйнджем.

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