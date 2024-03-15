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Рекомендации по сажанию рассады и посещению кладбища в выходные 16 и 17 марта: запреты на Прощеное воскресенье и память святых Евтропия, Клеоника, Василиска, Герасима

Рекомендации по сажанию рассады и посещению кладбища в выходные 16 и 17 марта: запреты на Прощеное воскресенье и память святых Евтропия, Клеоника, Василиска, Герасима

Рекомендации по сажанию рассады и посещению кладбища в выходные 16 и 17 марта: запреты на Прощеное воскресенье и память святых Евтропия, Клеоника, Василиска, Герасима Ирэн ОрлонскаяВажно помнить, что 16-17 марта — благоприятное время для занятий в огороде.

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