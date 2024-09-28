Более 60 жителей Европы подали документы на российский ВНЖ в генконсульствах за месяц после указа президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».
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