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Более 60 жителей Европы подали документы на российский ВНЖ в генконсульствах за ...

Более 60 жителей Европы подали документы на российский ВНЖ в генконсульствах за месяц после указа президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

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