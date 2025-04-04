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Царьград

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За голову нашего снайпера ВСУ объявило награду

За голову нашего снайпера ВСУ объявило награду

Только на кураховском направлении он уничтожил семь пулемётных позиций противника.Восточная группировка российских вооруженных сил объявила о выдающемся успехе своего снайпера с позывным "Мага", который на кураховском направлении уничтожил семь пулемётных позиций противника и остановил продвижение вражеской бронетехники.

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Комментарии
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Амара Карпова
Господи Храни его🙏🙏🙏🙏🙏
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