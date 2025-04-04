Только на кураховском направлении он уничтожил семь пулемётных позиций противника.Восточная группировка российских вооруженных сил объявила о выдающемся успехе своего снайпера с позывным "Мага", который на кураховском направлении уничтожил семь пулемётных позиций противника и остановил продвижение вражеской бронетехники.