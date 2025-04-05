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Царьград

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Братья из Курской области увезли мать и соседа на садовой тачке

Братья из Курской области увезли мать и соседа на садовой тачке

В Курской области произошел необычный и трогательный случай: два брата решили эвакуировать свою престарелую мать из-за угрозы нападения беспилотников на садовой тачке.

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