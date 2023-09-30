Тянут руку: почему учителя избивают российских школьников

В соцсетях обсуждают конфликт между педагогом и учеником во Владивостоке. На физрука завели уголовное дело о рукоприкладстве после того, как он хотел вступиться за женщину-коллегу, которую на глазах у всего класса унизил подросток.
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