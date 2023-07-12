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Глава МИД РФ Лавров обвинил ООН в выполнении «политического заказа» Запада

Глава МИД РФ Лавров обвинил ООН в выполнении «политического заказа» Запада

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказал обвинение Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с прорывом дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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