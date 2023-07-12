Глава МИД РФ Лавров обвинил ООН в выполнении «политического заказа» Запада

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказал обвинение Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с прорывом дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии