В аппарате Уполномоченного рассказали об особенностях ведения трудовых книжек

Об этом в ходе семинара на тему «Особенности ведения трудовых книжек», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, рассказал научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.