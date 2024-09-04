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« ‍♂️ ». Родриго отреагировал на непопадание в список претендентов на «Золотой мяч» и показал фото с трофеями ЛЧ, Ла Лиги и Суперкубка Испании

« ‍♂️ ». Родриго отреагировал на непопадание в список претендентов на «Золотой мяч» и показал фото с трофеями ЛЧ, Ла Лиги и Суперкубка Испании

Полузащитник «Реала» не был номинирован на приз лучшему футболисту года по версии France Football. Всего на это звание претендуют 30 игроков.

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