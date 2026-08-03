«Сдаётся, мы на пороге грандиозного шухера»(с)Попандопуло из Одессы«То, о чём так долго говорили большевики – начинается».
На пороге шухера
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Только не играйте в крипту - это смерть . Пусть умирают в своей стране сами её создатели . Казино создано играть для кого угодно только на вылет . А ещё отсекайте возможности тратить деньги на эту игру наших олигархов и представителей власти у которых находятся большее количество денежных знаков и других активов . Тот у кого в руках деньги по природе своей становятся нарушителями в их обращении . Товарищ президент , а сколько набиуллина положила на свои счета и возможно побеспокоилась и о ваших этих фантиков ? Надеюсь Вы как патриот не позволили ей распоряжаться ими ?
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Задайтесь вопросом , а какие природные ископаемые и вообще созданные рукотворно человеком вещи или предметы имеют колоссальную стоимость и избегайте их утечки из страны . Уже потекло .!!!
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