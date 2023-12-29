Ученые РФ первыми в мире изучили путь выброса солнечной плазмы

Unsplash/LumenSoft Technologies Сотрудникам Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН впервые в мире удалось изучить развитие теплообменных процессов внутри протуберанца (выброса раскаленной плазмы), который удаляется от Солнца, пишут "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии