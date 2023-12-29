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Ученые РФ первыми в мире изучили путь выброса солнечной плазмы

Ученые РФ первыми в мире изучили путь выброса солнечной плазмы

Unsplash/LumenSoft Technologies Сотрудникам Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН впервые в мире удалось изучить развитие теплообменных процессов внутри протуберанца (выброса раскаленной плазмы), который удаляется от Солнца, пишут "Известия".

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