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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Александр Бабин
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Эта ошибка дорого обошлась Эрдогану - Путин отказался лететь в Турцию. Теракт в "Крокусе" расставил всё по своим местам

Эта ошибка дорого обошлась Эрдогану - Путин отказался лететь в Турцию. Теракт в "Крокусе" расставил всё по своим местам

Интересная жизнь с Vera Star Несмотря на долгую подготовку, широкомасштабное анонсирование в СМИ и нарративы о том, что Россия и Турция взаимозависимы друг от друга - становится очевидно, что Путин в Анкару не полетит.

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Комментарии
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Н
Наталья
Да ладно, последней каплей. Опять утрутся
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