Эта ошибка дорого обошлась Эрдогану - Путин отказался лететь в Турцию. Теракт в "Крокусе" расставил всё по своим местам

Интересная жизнь с Vera Star Несмотря на долгую подготовку, широкомасштабное анонсирование в СМИ и нарративы о том, что Россия и Турция взаимозависимы друг от друга - становится очевидно, что Путин в Анкару не полетит.
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