В Греции будет создано Национальное управление по вопросам кибербезопасности

Министерство цифрового управления Греции вынесло на общественное обсуждение проект закона о создании Национального управления по вопросам кибербезопасности, которое будет заниматься управлением и предотвращением кибератак.
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