Украинский суд приговорил русского актёра Машкова к 10 годам и конфисковал квартиру в Одессе.Народного артиста России, актёра, режиссёра и худрука "Табакерки" Владимира Машкова, который поддержал проведение специальной военной операции, на Украине приговорили к десяти годам лишения свободы, а также конфисковал его квартиру в Одессе площадью 147 квадратных метров.