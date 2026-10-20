Архитектура 3D FeNAND позволяет выполнять аналоговые вычисления непосредственно в ячейках памяти Южнокорейская SK hynix представила технические подробности архитектуры 3D FeNAND, которая позволяет выполнять вычисления непосредственно внутри флеш-памяти NAND.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым