Куда несёшься, армянская тройка?

Алексадр Вовк-Михайлов Этот хач допи..ся что останеться с азерами 1 на 1. А всех хачей депортировать из России пусть в армяндии майдан колу пашиняну устроят. Или на рынки вонючего евро сортира поедут.

Александр Ткаченко Каждый сам кузнец своего счастья. Армяне выбрали свой путь. Флаг в руки барабан на шею свистульку в задницу поезд на встречу. Только если что начнётся вся эта хрень попрётся в Россию.