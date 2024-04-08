Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который всё больше тяготится общением со своими ближайшими союзниками и партнёрами на постсоветском пространстве, наконец-то нашёл для себя двух близких людей, две родственные души, вместе с которыми ему хочется определять будущее своей страны.
Куда несёшься, армянская тройка?
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Этот хач допи..ся что останеться с азерами 1 на 1. А всех хачей депортировать из России пусть в армяндии майдан колу пашиняну устроят. Или на рынки вонючего евро сортира поедут.
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12 час.
Александр Ткаченко
Каждый сам кузнец своего счастья. Армяне выбрали свой путь. Флаг в руки барабан на шею свистульку в задницу поезд на встречу. Только если что начнётся вся эта хрень попрётся в Россию.
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11 час.
Александр Крылов
Для ускорения утопленнику дать груз в виде прекращения всех связей с действующим правительством армении.
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10 час.
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