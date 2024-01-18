ВВС Израиля нанесли 19 ударов по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

Истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в среду, 17 января, нанесли удары по огневым рубежам вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.
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