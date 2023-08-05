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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ Лидеры африканских республик заявили,что доказательств дружбы с Россией им мало : прощения ею Африке многомиллиардных долгов и бесплатной поставки зерна,не доказательства дружбы они ещё требуют от России в купе,дать им реальную возможность похитить Зеленского и съесть его живьём.