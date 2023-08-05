Любопытно, однако

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  • Sergey
    гнать их надо всех.... нет больше беды.... чем (избранники народа)!Не, ну а что?
  • Поля Русс
    ЭТО ТОЧНО....НЕ НАШ ЭТО ЧЕЛОВЕК...ЭТО Т КОПЧЁНАЯ..."Русским паспорт ...
  • лина любимцева
    Правильно. Нечего раздавать направо и налево свои технологии. Пусть даже и Ирану.  А последний пусть думает, о чем сп..."Москва встала в ...

«Нигер не брал», Зеля в бункере и трансгендер от ВСУ

«Нигер не брал», Зеля в бункере и трансгендер от ВСУ

утренний кофе с EADaily Как там было у Льюиса Кэрролла в «Алисе…»? «Всё чудесатее и чудесатее»? А сейчас новости все дурковатее и дурковатее.

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Комментарии
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Валера Петриченко
сокращения мозга по другому не обьяснить то что думает украинец
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14 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Лидеры африканских республик заявили,что доказательств дружбы с Россией им мало : прощения ею Африке многомиллиардных долгов и бесплатной поставки зерна,не доказательства дружбы они ещё требуют от России в купе,дать им реальную возможность  похитить Зеленского и съесть его живьём.
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3 час.
M
Malina
Надо ввести Новую норму Русского языка: трансгендерам присвоить &quot;средний род&quot; и &quot;склонять&quot; их( трансгендеров и всех радужных) по &quot;соеднему роду. Никаких &quot;он&quot; и &quot;она&quot;... только -&quot;оно&quot;!
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54 мин.

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