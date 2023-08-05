утренний кофе с EADaily Как там было у Льюиса Кэрролла в «Алисе…»? «Всё чудесатее и чудесатее»? А сейчас новости все дурковатее и дурковатее.
«Нигер не брал», Зеля в бункере и трансгендер от ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валера Петриченко
сокращения мозга по другому не обьяснить то что думает украинец
Ответить
14 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Лидеры африканских республик заявили,что доказательств дружбы с Россией им мало : прощения ею Африке многомиллиардных долгов и бесплатной поставки зерна,не доказательства дружбы они ещё требуют от России в купе,дать им реальную возможность похитить Зеленского и съесть его живьём.
Ответить
3 час.
M
Malina
Надо ввести Новую норму Русского языка: трансгендерам присвоить "средний род" и "склонять" их( трансгендеров и всех радужных) по "соеднему роду. Никаких "он" и "она"... только -"оно"!
Ответить
54 мин.
Свежие комментарии