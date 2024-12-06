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«Перекрывала кислород»: Лёвкин перед смертью рассказал об отношении Аллы Пугачёвой к другим артистам

«Перекрывала кислород»: Лёвкин перед смертью рассказал об отношении Аллы Пугачёвой к другим артистам

Незадолго до смерти Владимир Лёвкин успел дать небольшое интервью изданию «7 дней». В процессе разговора он рассказал о будущих планах, возможности родить сына и отношениях с главной Примадонной страны — Пугачёвой.

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