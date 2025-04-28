Пять политических шагов, как Россия может переломить ход СВО в свою пользу

Признание факта участия военнослужащих КНДР в освобождении частично оккупированной ВСУ Курской области РФ является важнейшей вехой в истории проведения СВО на Украине, поскольку открывает принципиально новые возможности.
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