Технолог Простомолотов: лекарства в капсулах действуют быстрее

Одинаковые лекарства выпускают в разных формах. Это могут капсулы или таблетки. Разница от приема препаратов — в скорости действия, сообщил руководитель производства капсул в компании «САМАРС» Алексей Простомолотов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии