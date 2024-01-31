Бэтрынча: «Создание новых министерств увеличит административную нагрузку на бюджет»

Создание новых министерств увеличит административную нагрузку на госбюджет, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча в эфире передачи Rezoomat на Rlive TV Он также отметил, что за последнее время создано несколько новых министерств, но люди не замечают никакого прогресса.