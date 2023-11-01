Читаем в дороге. Как воспользоваться бесплатным сервисом «Книги в метро»?

Наша рубрика "Спрашивали? Отвечаем!" фото: РИА Новости/Сергей Пятаков Московская подземка щедро оснащена новейшими продуктами в сфере цифровых технологий: речь об удобной навигации, информационных табло и системах регулировки движения поездов.
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