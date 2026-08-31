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Daily Mail пишет о желании принца Гарри получить извинения от королевской семьи

Daily Mail пишет о желании принца Гарри получить извинения от королевской семьи

Принц Гарри вернулся в Великобританию спустя 6 лет после отъезда из страны. Однако, его приезд, судя по сообщениям британской прессы, пока не означает окончательного примирения с королевской семьей.

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