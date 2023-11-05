В "Пари НН" заявили, что команда подсознательно боится лидеров РПЛ

Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов в комментарии "Спорт-Экспрессу" выразил мнение, что нижегородский клуб уступил ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за психологии.
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