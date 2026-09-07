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Машины дешевле 1,5 млн рублей: названы самые доступные авто России в 2026 году

Машины дешевле 1,5 млн рублей: названы самые доступные авто России в 2026 году

Главный тренд года — смещение спроса в сторону бюджетных моделей отечественного производства и недорогих китайских автомобилей.

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