В России будут развивать цифровую грамотность

Совет Федерации рекомендовал Минпросвещения, Минобрнауки, МВД, Минкультуры, Минцифры, Росмолодежи и другим ведомствам совместно разработать и реализовать меры для развития цифровой грамотности несовершеннолетних.
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