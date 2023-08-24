Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Amnesty International о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это форма сексуального насилия, которое не может быть оправдано. Просим принять меры»

Amnesty International о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это форма сексуального насилия, которое не может быть оправдано. Просим принять меры»

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх