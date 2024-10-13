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Военное обозрение

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Украинские медиа: Москва отвергает все попытки Киева втянуть её в обсуждение «формулы мира» Зеленского

Украинские медиа: Москва отвергает все попытки Киева втянуть её в обсуждение «формулы мира» Зеленского

Кремль готов обсуждать завершение конфликта только на своих условиях.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Капитуляция и обсуждение только после полной победы над нацистами хохлами.
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