Стример IShowSpeed подкатился в ногу Кака, поспорил с Азаром и советовал тактику Венгеру на благотворительном матче

Благотворительный Match for Hope прошел 23 февраля в Катаре. Звезды футболы собирали деньги для фонда Education Above All (EAA), обеспечивающего образование миллионам детей по всему миру, не имеющим возможность посещать школу.
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