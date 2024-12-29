Нужно торопиться. Утечка мазута в Черном море может продолжиться — МЧС

Проведение работ по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе после крушения двух танкеров необходимо ускорить, заявил глава МЧС Александр Куренков 28 декабря в рамках заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.