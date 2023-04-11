Незаменимый предмет мебели в саду - скамейка. Идеи для вдохновения!

Сидишь ты на скамеечке, С улыбкой смотришь вдаль, Я ж скармливаю семечки Веселым воробьям! Все эти идеи - взяты с открытых источников, в Интернете! Ни один сад, не может обойтись без скамейки, будь она - классической или как тут - оригинальной! Жаль, что по арке не растут вьющиеся растения, интересно же спрятаться от посторонних глаз и поведать все свои тайны, лучшей подруге или построить планы на будущее, с будущим мужем))))))) Бетонное основание и ивовые прутья вместо сидения и спинки, отличный массажер для спины и попы получится)))))) Общение - отличный повод сделать скамейку необычной, но в тоже время комфортной формы! Спинки у скамеек могут быть самыми разнообразными, главное только, чтобы они были удобными)))))) Построили дом, осталось много обрезков фанеры? Отлично - они тоже пойдут в дело, из обрезков можно сделать прекрасную лежанку! Даже маленькая лавочка, может стать украшением сада))))) Скамейка - на цепях, сильно не раскачаешься, а для успокоения и созерцания природы, в самый раз! Вот так с помощью обычной лавочки или необычной скамейки можно украсить свой сад.