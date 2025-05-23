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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андерсен пропустил 9 шайб в 2 играх серии с «Флоридой» при 75% сэйвов. Во 2-м матче он был заменен на Кочеткова после двух периодов

Вратарь «Каролины» вышел в старте на 2-й матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Пантерс» (0:5, 0-2).

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