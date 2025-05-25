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**Стивен Кинг завершил черновик «Талисмана 3»: «Теперь я брожу по дому и пыта...

Стивен Кинг завершил черновик «Талисмана 3»: «Теперь я брожу по дому и пытаюсь вернуться в реальность»В интервью Toronto Star Стивен Кинг отчитался о готовности черновика нового романа, который завершит трилогию из «Талисмана» и «Черного дома» и историю Джека Сойера.

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