Стивен Кинг завершил черновик «Талисмана 3»: «Теперь я брожу по дому и пыта...

Стивен Кинг завершил черновик «Талисмана 3»: «Теперь я брожу по дому и пытаюсь вернуться в реальность»В интервью Toronto Star Стивен Кинг отчитался о готовности черновика нового романа, который завершит трилогию из «Талисмана» и «Черного дома» и историю Джека Сойера.