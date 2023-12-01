В Севастополе обсудят вопросы благоустройства Нахимовского района

С 23 ноября по 6 декабря департамент архитектуры и градостроительства Севастополя проводит общественные обсуждениях документации по планировке и межеванию территории в 16,5 га в районе улиц Адмирала Макарова и 1-я Бастионная.
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