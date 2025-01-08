 Губернатор Кубани прибыл в Анапу

Губернатор Кубани прибыл в АнапуГубернатор Кубани Вениамин Кондратьев сегодня прибыл в Анапу. На пляже «Динамо» глава региона ознакомился с технологией инженера из Сколково Владимира Каляева по улавливанию мазута в сети.
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